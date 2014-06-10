Голова МВФ: ситуація в Україні може мати великі геополітичні наслідки

Президентські вибори, що відбулися в Україні, і формування нової вертикалі влади в країні відкрили вікно можливостей для здійснення реформ і врегулювання політичної напруженості в усьому регіоні, заявила в ході виступу на форумі Північної і Південної Америки директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

«У багатьох куточках світу посилюється геополітична напруга. І якщо не справитися з цим правильно, ситуація в Україні, наприклад, матиме куди більші і ширші наслідки, - йдеться в заяві Лагард, текст якої має УНІАН. – Проте вибори, що відбулися, пропонують вікно можливостей для проведення реформ».

У ході виступу Лагард також означила низку загальносвітових економічних проблем, у числі яких - загрозливо низька інфляція в зоні євро, нестабільність фінансових ринків у країнах, що розвиваються, безробіття серед молоді, необхідність удосконалення боргової політики і розвиток інфраструктури. «Ми розраховуємо, що зростання економік країн, що розвиваються, становитиме в кращому разі 5% поточного року і 5,4% наступного року. Тоді як розвинені економіки покажуть у середньому зростання в 2,3% поточного року», - зазначила глава МВФ.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джері Райс також зазначав, що Міжнародний валютний фонд, як ключовий кредитор України, має намір продовжувати співпрацю з Україною і розраховує на широкий діалог з новообраним президентом України Петром Порошенком.

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Наприкінці квітня Рада директорів МВФ схвалила дворічну програму кредитування економіки України в обсязі 17 млрд дол., що передбачає проведення в обмін на кредити широкого спектру реформ, включаючи реформи в банківському секторі, енергетиці і системі державних фінансів. Україна одержала перший транш коштів в обсязі більш як 3 млрд дол. на початку травня.

На початку червня до України прибула консультаційна місія МВФ, учасники якої вже провели низку зустрічей в уряді і ряді відомств, включаючи Державну фіскальну службу, яка об'єднує податкову і митну служби. Як очікується, такі місії працюватимуть у нашій країні кожні два місяці. Їх завданням стане оцінка прогресу роботи уряду на шляху реформ, а також надання консультаційної допомоги. Після закінчення роботи нинішньої – технічної і консультаційної місії наприкінці червня – на початку липня до України прибуде оцінна місія, завданням якої стане формування доповіді про економічний стан України. Оцінна місія до кінця липня подасть оцінну доповідь на засіданні Ради директорів МВФ, і вже за результатами засідання Україна одержить або не одержить другий кредитний транш. Йдеться про близько 1,4 млрд дол. Час можливого надання грошей – кінець липня - початок серпня.