Долар на міжбанку впав до 11,85 гривні

У вівторок, 10 червня, на 12:00 на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара підвищилися до 11,8000/11,8500 грн/дол. проти 11,8500/11,9500 грн/дол. на відкритті торгів.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на 12:00 підвищилися до 16,0000/16,0720 грн/євро проти 16,1110/16,2495 грн/євро на відкритті торгів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3593/1,3595, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Читайте такожУ Мінфіні обіцяють курс по 11 гривень за долар

Щодо російського рубля котирування гривні на 12:00 підвищилися до 0,3435/0,3450 грн/рубль проти 0,3443/0,3473 грн/рубль на відкритті торгів.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 6 червня, на закритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,8500/11,9000 грн/дол., щодо євро - на рівні 16,1010/16,1595 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3408/0,3420 грн/рубль.