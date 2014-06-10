Загальний капітал приватних домогосподарств в світі досяг $152 трлн

Сукупний капітал приватних домогосподарств у всьому світі виріс більш ніж на 14%, до $152 трлн, у минулому році, передає «Газета.Ru» з посиланням на доповідь Boston Consulting Group.

Найбільше зростання показника відзначено в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, крім Японії, де він склав 31%, а сукупний капітал досяг $37 трлн.

При розрахунку капіталу в звіті враховувалися кошти, депозити, акції та інші активи, що належать домашнім господарствам, за винятком бізнесу, нерухомості і предметів розкоші.

У звіті також зафіксовано зростання числа мільйонерів у всьому світі. У Північній Америці - понад 7,14 млн мільйонерів, на другому місці Китай з 2,38 млн мільйонерів, третя позиція у Японії - 1,24 млн мільйонерів.