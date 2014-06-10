НБУ розширив підстави для віднесення банків до проблемних

Відповідні правки внесено постановою правління НБУ № 331 до Положення про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства.

Згідно з постановою, одним з критеріїв віднесення банків до категорії проблемних стало невиконання банком вимог законодавства щодо розкриття інформації про власників значної частини акцій фінустанови.

Крім того, критеріями для віднесення банку до категорії проблемних є набрання законної сили обвинувального вироку щодо дій у фінансовій сфері контролерів і керівників банку, а також невиконання розпорядження НБУ про усунення з посади посадовця банку або заборони власникові банку голосувати на зборах в обсязі його акцій.

Банк також може потрапити до категорії проблемних у разі конфлікту інтересів банку, про що свідчить наявність інформації про будь-який вид відносин, що суперечить інтересам банку, а також відсутність згоди і наявність суперечностей, що загрожують інтересам вкладників і кредиторів, між органами управління та акціонерами банку, які негативно впливають на його ефективне управління.

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Нацбанк також може зарахувати банк до проблемних, якщо проти нього винесено судову ухвалу, виконання якої може негативно вплинути на репутацію банку або призвести до втрати більш як 1% активів.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 30 травня запровадив тимчасову адміністрацію в «АвтоКразБанк» строком на 3 місяці – до 29 серпня 2014 року.

29 травня фонд запровадив тимчасову адміністрацію в «Західінкомбанк», 26 травня – в «Південкомбанк», 22 травня – в «Промекономбанк», 24 квітня – в «Інтербанк», 14 березня – в банки «Форум» і «Меркурій», 3 березня – в «Брокбізнесбанк» і «Реал Банк», 17 січня – в банк «Даніель».