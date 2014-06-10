Митниці з окупованого Криму перенесли в Херсон
Кабмін приєднав Кримську і Севастопольську митниці до Херсонської митниці
Кабінет міністрів України ухвалив рішення приєднати Кримську і Севастопольську митниці Міністерства доходів і зборів до Херсонської митниці.
Відповідне розпорядження №535-р від 4 червня "Про реорганізацію деяких територіальних органів Міністерства доходів і зборів" опубліковано на сайті уряду.
"Реорганізувати Кримську і Севастопольську митниці Міністерства доходів і зборів шляхом їх приєднання до Херсонської митниці Міністерства доходів і зборів", - сказано в розпорядженні.
Згідно з повідомленням, Кабмін доручив міністерству провести в установленому порядку заходи, пов'язані з реорганізацією Кримської і Севастопольської митниць, і забезпечити виконання Херсонською митницею функцій, що покладаються на зазначені митниці.
Дане розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.
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Як повідомляв УНІАН, анексія Криму відразу ж утруднила здійснення податкових платежів, а також адміністрування митної справи на території півострова.
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Міністерство фінансів ухвалило єдино доступне рішення – залишити податки і збори, що адмініструються в Криму, у розпорядженні кримчан, оскільки всі платежі по лінії Казначейства виявилися неможливими. Разом з тим, Міндоходів виступило з пропозицією до підприємців, що мають бізнес у Криму, перереєструвати його на території будь-якої іншої області України або в Києві, щоб мати можливість платити податки відповідно до законодавства України. Станом на середину квітня такою можливістю скористалися 250 платників податків.
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4 червня Кабмін оголосив про створення Державної фіскальної служби, яка об'єднає податкову, митницю і службу фінансових розслідувань. Главою служби уряд призначив чинного першого заступника міністра доходів і зборів Ігоря Білоуса, його першим заступником – заступника міністра доходів і зборів, який займається службою фінансових розслідувань, Володимира Хоменко і ще одним заступником – у минулому керівника Державної митної служби Анатолія Макаренка.