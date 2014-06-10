США виділяють Україні ще $48 млн допомоги

США виділяють Україні ще 48 млн. доларів як додаткову допомогу на посилення обороноздатності, економічну стабілізацію, проведення конституційної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд на прес-конференції в Києві.

"Як сказав віце-президент (США Джо Байден), у нас є додаткові 48 млн. доларів, які ми даємо на підтримку України в таких сферах, - по-перше, в сферах економічної стабілізації та відновлення економіки. Я думаю, що у нас будуть цільові програми у східній Україні. Антикорупційні заходи - також ключові заходи для США і для народу України. Підтримка політичних і конституційних реформ, особливо децентралізація. Четверте - це енергобезпека і ефективність. І останнє і дуже важливе - це сфера безпеки", - сказала Нуланд.

Читайте такожУкраїна розмістила п'ятирічні євробонди на $1 млрд

За її словами, вона обговорила механізми координації цієї підтримки з урядом.

"США раді підтримувати народ України в той момент, коли ви починаєте новий період", - наголосила Нуланд.