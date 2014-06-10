Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні
На поточному тижні гривня трохи зміцниться.
На поточному тижні динаміка євровалюти на міжнародному ринку може бути низхідною на тлі останніх рішень ЄЦБ про зниження трьох ставок і запуск нової програми LTRO, що свідчить про намір надавати підтримку слабкості євро, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.
На їхню думку, додатковий тиск на європейську валюту буде надавати статистика зі США по роздрібних продажах і заявках щодо безробіття, попередні дані свідчать про їх поліпшення.
За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, євро на міжнародному ринку на поточному тижні може коливатися в діапазоні 1,3450 - 1,3640. Середній курс продажу готівкового євро, при стабільному курсі долара США, може скласти 16,4 - 16,63 грн.
На поточному тижні гривня, ймовірно, трохи зміцниться. Але значного оптимізму на валютному ринку не варто очікувати у зв'язку з постійною нестабільністю в східній частині України. Середній курс продажу готівкового долара на тижні може коливатися в діапазоні 11,85 - 12,1 грн.
Динаміка рубля на поточному тижні може зберегтися негативною, що в основному зумовлено зміцненням гривні. Проте стримувати темпи зниження рубля в Україні буде його зростання проти долара США на міжнародному ринку минулого тижня. Середній курс продажу готівкового рубля в Україні в цей період може бути в діапазоні 0,345 - 0,351 грн.