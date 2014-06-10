Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні

На поточному тижні динаміка євровалюти на міжнародному ринку може бути низхідною на тлі останніх рішень ЄЦБ про зниження трьох ставок і запуск нової програми LTRO, що свідчить про намір надавати підтримку слабкості євро, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, додатковий тиск на європейську валюту буде надавати статистика зі США по роздрібних продажах і заявках щодо безробіття, попередні дані свідчать про їх поліпшення.

За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, євро на міжнародному ринку на поточному тижні може коливатися в діапазоні 1,3450 - 1,3640. Середній курс продажу готівкового євро, при стабільному курсі долара США, може скласти 16,4 - 16,63 грн.

На поточному тижні гривня, ймовірно, трохи зміцниться. Але значного оптимізму на валютному ринку не варто очікувати у зв'язку з постійною нестабільністю в східній частині України. Середній курс продажу готівкового долара на тижні може коливатися в діапазоні 11,85 - 12,1 грн.

Динаміка рубля на поточному тижні може зберегтися негативною, що в основному зумовлено зміцненням гривні. Проте стримувати темпи зниження рубля в Україні буде його зростання проти долара США на міжнародному ринку минулого тижня. Середній курс продажу готівкового рубля в Україні в цей період може бути в діапазоні 0,345 - 0,351 грн.