Долар на закриття міжбанку впав до 11,67 грн

У вівторок, 10 червня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8500/11,9500, на 12:00 ціни знизилися до 11,8000/11,8500. На закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму 11,5500/11,6700, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,1110/16,2495, на 12:00 ціни пішли вниз до 16,0000/16,0720. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 15,6425/15,8090.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3443/0,3473, на 12:00 звузився спред до 0,3435/0,3450. На закриття торгів ціни впали до 0,3385/0,3400.

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Як повідомляв УНІАН, на попередній сесії у п'ятницю, 6 червня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 11,8500/11,9000.

Цінові показники по євро/гривні на закриття торгів піднялися до 16,1640/16,2360.

Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3409/0,3421.