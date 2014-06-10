У Яценюка розробили новий законопроект про боротьбу з корупцією

Міністерство юстиції України розробило новий законопроект "Про основи попередження і протидії корупції".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра юстиції Руслан Рябошапка сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Міністерство юстиції розробляє новий проект закону про основи попередження і протидії корупції. Той закон, який діє сьогодні, не відповідає ані вимогам часу, ані очікуванням суспільства. Закон не регулює питання протидії конфліктів інтересів, а також чітко не визначає процедуру декларації доходів і майна чиновників", - сказав Рябошапка.

Крім того, за його словами, законопроект передбачає створення окремого антикорупційного органу, який буде колегіальним і складатиметься з п'яти членів. Основною його функцією планується зробити здійснення контролю за діями чиновників, перевірку відповідності реальності задекларованих ними доходів, зазначив Рябошапка.

Він повідомив, що антикорупційний законопроект 13 червня буде оприлюднений на сайті Мін’юсту для громадського обговорення.

Читайте такожНардепи не захотіли створювати орган по боротьбі з корупцією

У свою чергу виконавчий директор Transparency International Україна Олексій Хмара додав, що цей законопроект передбачає зміну процедури декларації доходів чиновниками і запровадження адміністративної відповідальності за недостовірну інформацію в таких деклараціях. Зокрема, передбачається, що держслужбовці заповнюватимуть декларації в електронному вигляді, документи будуть доступними для перегляду всім охочим.

Читайте такожШлапак визнав, що зміна керівників місцевих податкових органів не вирішила проблем