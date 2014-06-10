Банк «Золоті ворота» закрив каси і ввів обмеження на зняття готівки

Банк «Золоті ворота», який входить до групи невеликих фінустанов, з 10 червня закрив всі каси банку і ввів обмеження на зняття готівки на рівні 200 грн у день, повідомляється на сайті банку.

«Каси банку з клієнтами тимчасово не працюють. Встановлений ліміт на зняття готівки з рахунків клієнтів банку "Золоті ворота" у розмірі 200 гривень протягом одного операційного дня», - йдеться в повідомленні.

При цьому в повідомленні наголошується, що в Харкові працюватимуть два банкомати банку.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня банк «Золоті Ворота» звернувся в Національний банк України з проханням дати стабілізаційний кредит на суму 100 млн грн для підтримки ліквідності банку в умовах відтоку депозитів.

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Довідка УНІАН. Банк «Золоті Ворота» працює на ринку України з 1993 року та входить у групу невеликих фінансових установ.

Основними акціонерами банку з часткою 24,99% є «Володимир-Волинська птахофабрика», Яків Кузнєцов (19,1502%), Вадим Вишневський (12,1852%), Євген Черняк (10,0654%).

