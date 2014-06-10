Держстат підтвердив падіння ВВП України в першому кварталі на 1,1%

Спад валового внутрішнього продукту (ВВП) України у першому кварталі 2014 року порівняно з відповідним кварталом 2013 року (у постійних цінах 2007 року), за уточненими даними Державної служби статистики, склав 1,1%, що відповідає попереднім оцінкам, оприлюдненим 30 квітня, повідомляється на сайті відомства.

При цьому Держстат погіршив оцінку ВВП порівняно з попереднім - IV кварталом 2013 року: з урахуванням сезонного фактора спад ВВП становив 2,1%, в той час як за попередніми даними спад був на рівні 2%.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з уточненими даними Держстату, ВВП України в четвертому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року зріс на 3,3%, що дозволило вийти на нульове зростання ВВП за підсумками 2013 року в цілому.

Кабінет міністрів прогнозує падіння економіки України в 2014 році на 5%. Експерти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, науково-дослідних інститутів, а також провідних економічних інститутів Національної академії наук прогнозують падіння ВВП країни за підсумками 2014 року на 4,6% і зростання економіки в 2015 році - на 2,2%.

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За прогнозами Світового банку, економіка України в 2015 році повернеться до зростання на рівні до 3%.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд очікує зростання реального ВВП в 2015 році до 2%.