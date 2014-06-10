Вкладникам банку Курченка вже повернули 462,3 млн гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам ліквідованого "Реал Банку" 462,3 млн. грн., або 85,4% суми, що підлягає відшкодуванню в межах гарантованої суми, повідомила УНІАН прес-служба фонду.

Фонд нагадав, що з 21 травня здійснює ліквідацію «Реал Банку», у зв'язку з чим з 28 травня розпочав виплати вкладникам банку через відділення «Укрсиббанку». Також ліквідатор приймає вимоги кредиторів, які мають документально підтверджені вимоги до банку.

У даний час ліквідатор банку продовжує інвентаризацію та оцінку його майна, в результаті чого буде сформована ліквідаційна маса для продажу та задоволення вимог кредиторів згідно з законодавством.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасові адміністрації в «Реал Банк» і «Брокбізнесбанк» 3 березня на підставі рішень Нацбанку про визнання цих банків неплатоспроможними.

Ключовим інвестором «Реал Банку» є власник «Брокбізнесбанку», що належить групі компаній ВЕТЕК Сергія Курченка.

«Реал Банк» працює на ринку України з 1990 року і входив до групи невеликих фінустанов.