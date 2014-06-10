Україна 17 червня отримає від ЄС 500 млн євро

Єврокомісія 17 червня перерахує Україні 500 млн євро в рамках програми європейської макрофінансової допомоги.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було прийнято Єврокомісією від імені ЄС сьогодні, 10 червня.

Єврокомісія сьогодні зайняла 500 млн євро на ринках капіталу для фінансування траншу кредиту Україні відповідно до нової програми макрофінансової допомоги.

«Фінансування було збільшено шляхом квітневого випуску 10-річних облігацій ЄС у розмірі 2,6 млрд євро, збільшивши його до 3,2 млрд євро. Виручка від сьогоднішньої операції буде виділена Україні 17 червня, яке є остаточною датою розрахунків операції", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у березні ЄС прийняв рішення про виділення Києву допомоги у розмірі 11 млрд євро, з яких 1,6 млрд євро - кредити, 1,4 млрд євро - допомога, Європейський банк реконструкції і розвитку надасть 5 млрд євро, а ще 3 млрд надійдуть від Європейського інвестиційного банку.

13 травня Україна і Європейський Союз підписали меморандум про виділення нашій країні кредиту в розмірі 1 млрд євро, який буде виділятися двома траншами по 500 мільйонів євро і погашатися протягом 15 років.

Як зазначили в Єврокомісії, нова програма обсягом в 1 млрд євро буде здійснюватися одночасно з програмою виділення допомоги обсягом 610 млн євро, затвердженої ще в 2010 році, але так і не реалізованої через неузгодженість дій з попередньою владою країни.

20 травня Україна отримала перший кредитний транш макрофінансової допомоги в розмірі 100 млн євро із загального пакету фінансової допомоги в 1,61 млрд євро.



