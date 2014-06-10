Мінфін залучив до держбюджету 2,4 млрд гривень на плановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 10 червня, залучило до держбюджету 2,351 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, основну частку коштів у 2,030 млрд грн Мінфін залучив у результаті розміщення облігацій у національній валюті терміном обігу 2 роки під 16,95% річних, задовольнивши шість поданих заявок інвесторів. Також Мінфін залучив 29,784 млн. грн, розмістивши гривневі облігації на 6 місяців під 15% річних за двома з трьох поданих заявок і 291,285 млн. грн, розмістивши гривневі облігації на 3 місяці під 12% річних за однією з трьох поданих заявок

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України планує провести в червні ще два аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). На плановому аукціоні у вівторок, 3 червня, міністерство залучило до держбюджету 2 млрд грн..

За оперативними даними Держказначейства на 2 червня, з початку року до держбюджету надійшло 80,239 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу станвоили 27,174 млрд грн, на обслуговування держборгу - 16,664 млрд грн.

Станом на 10 червня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 299,325 млрд грн, при цьому у власності НБУ були держпапери на суму 187,264 млрд грн, у власності банків - 86,680 млрд грн, нерезидентів - 16,198 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.