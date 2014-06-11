ФДМ зриває аукціон з продажу акцій державного заводу, який контролює Фірташ

В даний час Фонд Держмайна України виставив на продаж 2 пакети акцій ПАТ «Сумихімпром» - 2,2% і 5% зі стартовою ціною 9,746 млн грн і 21,734 млн грн відповідно. Торги повинні відбутися 12 червня, для їх проведення ФДМ було обрано маловідому структуру - «Східно-європейську фондову біржу», зареєстровану в Києві.

Як повідомив УНІАН представник інвестиційної компанії «Бізнес-Інвест» Олександр Винниченко, його компанія зацікавилася купівлею зазначених пакетів акцій.

«Відповідно до процедури, передбаченої законодавством, покупці повинні подати заявку і всю належну документацію на біржу, щоб бути допущеними до торгів за акції підприємства. Однак, при зверненні президента «Бізнес-Інвесту» в офіс «Східно-європейської фондової біржі» виникла безглузда ситуація: співробітники біржі старанно робили вигляд, що зайняті обслуговуванням інших клієнтів, один з яких провів у кабінеті менеджера біржі більше двох годин, а представника «Бізнес-Інвесту» вперто «не помічали» протягом майже цілого дня! Потім, близько 18 години, працівники біржі оголосили, що робочий день закінчився, і, покликавши охорону, намагалися виштовхати представника нашої інвестиційної компанії з приміщення. Для фіксації фактів протиправних дій керівника і співробітників біржі представники «Бізнес-Інвест» були змушені викликати наряд міліції».

Згідно з правилами проведення подібних аукціонів, 11 червня у всіх потенційних покупців - останній шанс подати документи, щоб стати учасниками торгів. Таким чином, нинішні торги можуть пройти за схемою «з одним учасником» - коли, використовуючи різні прийоми, ФДМ свідомо відсіває охочих придбати акції з метою заниження їх вартості. Подібні схеми були широко поширені в часи президентства Януковича (зокрема, за схожою схемою продавався «Укртелеком»), і вони впроваджувалися при нинішньому главі Фонду Держмайна Олександрові Рябченку (його так і не усунули з займаної посади після втечі екс-президента країни).

«Крайній термін подачі заявок - з 9 ранку до 13 години дня 11 червня, - зазначає Олександр Винниченко. - Якщо клерки біржі протягом цих 4 годин зможуть зробити вигляд, що «зайняті», і не стануть приймати документи від потенційних учасників торгів, то аукціон або буде зірвано, або буде фіктивним, і акції будуть продані за мінімальною ціною, а держава нічого на цьому не заробить. Для проведення прозорої приватизації «Сумихімпром» із залученням всіх зацікавлених інвесторів потрібне негайне втручання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також керівництва Фонду держмайна».

Між тим, «Східно-європейську фондову біржу» - організацію, не відому в українських ділових колах - за даними представників «Бізнес-Інвесту» контролює розшукуваний урядом США за звинуваченнями в корупції олігарх Дмитро Фірташ.

Нагадаємо, український уряд ухвалив рішення приватизувати «Сумихімпром» 24 січня цього року. Як повідомлялося з посиланням на главу ФДМ Олександра Рябченка, стартова ціна 100% акцій «Сумихімпрому» повинна була скласти 405-406 млн грн.. Водночас керуючий директор компанії Дмитра Фірташа Group DF Борис Краснянський повідомив журналістам, що Group DF зацікавлена в купівлі підприємства.

ПАТ "Сумихімпром" - великий український виробник мінеральних добрив та іншої хімічної продукції. Як раніше повідомляли ЗМІ, підприємство з 2011 року перебуває під фактичним контролем Фірташа - відтоді, як його керівником став колишній менеджер компанії олігарха Ostchem Ігор Лазакович.