Світовий банк прогнозує значний спад в економіці СНД

Економіку країн СНД чекають непрості часи. Про це йдеться в новій доповіді, яку опублікував Світовий Банк /СБ/, передає ПРАЙМ.

"Серед країн СНД спостерігається уповільнення темпів економічного зростання", - йдеться в дослідженні. У числі основних чинників, що призвели до такого стану, його автори називають "уповільнення розвитку в державах, які є основними торговельними партнерами (в даному випадку йдеться, насамперед, про Росію і Китай), геополітичні тертя, зниження цін на метали і мінерали".

Читайте такожУ ВР зареєстрували проект постанови про вихід з СНДКрім того, "уповільнення активності в Росії і Китаї призвело до стримування зростання в Казахстані, для якого ці держави є основними торговими партнерами". Поряд з цим відзначається, що з різних причин зниження показників буде відбуватися практично в усіх країнах регіону.

Якщо в 2013 році, за попередніми оцінками, темпи зростання регіонального ВВП повинні були скласти 4%, то цього року, за прогнозом СБ, вони можуть знизитися до 2,2%.

Читайте такожРосія пригрозила Україні «жорсткими заходами» за ЄС та виходу з СНДПравда, таке погіршення не повинно бути тривалим. Фахівці банку вважають, що вже в наступному році цей показник підніметься до 4,6%, а в 2016-му - до 4,9%.