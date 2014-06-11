СБ погіршив прогноз зростання світової економіки

Світову економіку найближчим часом очікує невеликий спад. Про це йдеться в новій доповіді, яку опублікував Світовий Банк /СБ/, передає ПРАЙМ.

"Світова економіка в нинішньому році йде по вибоїстому шляху. Це пов'язано з поганою погодою в США, нестабільністю фінансових ринків і конфліктом в Україні. В результаті темпи зростання світового ВВП в 2014 році знижено з січневого прогнозу в 3,2% до 2,8%", - говориться в доповіді.

Читайте такожСвітовий банк прогнозує значний спад в економіці СНДУ той же час підкреслюється, що протягом року економіка, "незважаючи на слабкість початку шляху, буде набирати швидкість". На думку авторів дослідження, це повинно привести до того, що "в наступному році світовий ВВП може скласти 3,4%, а в 2016-му - 3,5%". Щоправда, як відзначають експерти, це істотно нижче прогнозів, даних в 2010 році. Тоді передбачалося, що показники 2014-2016 років виявляться на рівні 4,0 - 4,2%.

Тим не менш, у представників СБ є підстави вважати, що різні групи країн поступово покращують свою економіку. Правда, роблять вони це з різними швидкостями. Зокрема, розвинені держави, на думку експертів, "знаходяться на шляху до відновлення".

Читайте такожДержстат підтвердив падіння ВВП України в першому кварталі на 1,1%В країнах, що розвиваються, вважають експерти СБ, ситуація набагато менш однозначна. Вони вважають, що "третій рік поспіль зростання не дотягне до позначки в 5%. Правда, в осяжному майбутньому цей рубіж все-таки буде подолано, і в наступному році темпи зростання ВВП даної категорії країн складуть 5,4%, а в 2016-му - 5,5%.