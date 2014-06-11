Світовий банк: економіка України впаде на 5%

Як наголошується в червневому економічному огляді банку «Глобальні економічні перспективи», текстом якого володіє УНІАН, причинами падіння ВВП України стануть звуження доступу до найбільших експортних ринків (зокрема, Росії), зростання цін на імпортний газ і падіння цін на ключові товари українського експорту - сталь і зернові.

У січні 2014 року банк вже прогнозував економічний спад в Україні за підсумками року - на 2%, а в квітні погіршив цей показник до 3%.

На думку експертів банку, подальшому погіршенню економічної ситуації в Україні буде сприяти девальвація гривні, зростання тарифів, зумовлене зростанням цін на паливо, і скорочення внутрішнього попиту, зумовлене скороченням доходів домогосподарств.

Також Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки на 2015 рік, але зберіг прогноз на 2016 рік. «Ми очікуємо невелике зростання економіки України вже у 2015 році - на 2,5% (раніше прогноз зростання становив 3% - УНІАН) та у 2016 році - на 4%», - йдеться в доповіді.

У банку впевнені, що ситуація в Україні багато в чому вплине на сусідні країни, оскільки «Україна є п'ятою економікою Європи, що розвивається» і має тісні фінансові і виробничі зв'язки з усім регіоном.

«Геополітичне напруження навколо України «вимиє» близько 7 процентних пунктів із загального показника зростання економік країн - партнерів України в 2014 році, - наголошується в доповіді Світового банку. - Крім того, це може призвести до значного відпливу капіталу з країн, що розвиваються, в цілому. Вкладення коштів в регіон Європи та Центральної Азії за п'ять місяців 2014 року вже впали на 42% - до 26 млрд дол. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року».

Раніше експерти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, науково-дослідних інститутів, а також провідних економічних інститутів Національної академії наук прогнозували падіння ВВП країни за підсумками 2014 року на 4,6% і зростання економіки в 2015 році - на 2,2%.

Однак на початку червня Кабінет міністрів озвучив новий прогноз падіння економіки України в 2014 році - на 5% і зростання в 2015 році - на 1,7%.

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд також прогнозує падіння реального ВВП України в 2014 році на 5% за прискорення інфляції до 16%, але очікує поліпшення макроекономічних показників України в 2015 році - до 2%.

Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує падіння ВВП України за підсумками 2014 року на 7% за інфляції 14,4% на тлі ескалації насильства на південному сході країни і загальноекономічних проблем. У той же час в ЄБРР відзначають, що в 2015 році в економіці України будуть помітні ознаки стагнації, але, незважаючи на це, економіка вистоїть.

За даними Держстату, спад ВВП України в першому кварталі 2014 року порівняно з відповідним кварталом 2013 року (у постійних цінах 2007 року) склав 1,1%.



