Долар впав до 11,55 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань - 11,5500/11,7500.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,3365/0,3420, котирування з євро-гривні пішли вниз - 15,6330/15,9060. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,3535/37 (вівторок - 1,3593/95).

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 10 червня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8500/11,9500, до 12:00 ціни знизилися до 11,8000/11,8500. До закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму 11,5500/11,6700.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,1110/16,2495, до 12:00 ціни пішли вниз до 16,0000/16,0720. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 15,6425/15,8090.