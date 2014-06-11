НБУ вирішив ліквідувати банк Курченка

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію з 11 червня проблемного «Брокбізнесбанку», у якому з 3 березня 2014 року була введена тимчасова адміністрація, повідомила прес-служба регулятора.

«Враховуючи пропозиції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з відкликання банківської ліцензії і ліквідації АТ "Брокбізнесбанк", керуючись вимогами чинного законодавства, правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію АТ "Брокбізнесбанк", - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення закріплене постановою правління НБУ від 10 червня №339.

«Таким чином, з 11 червня 2014 відкликається банківська ліцензія, генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій, і починається процедура ліквідації вказаного банку», - зазначається у повідомленні НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запропонував Національному банку ліквідувати проблемний «Брокбізнесбанк» у зв'язку з тим, що інвестора, який зміг би оздоровити банк, так і не знайдено. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увів тимчасову адміністрацію в «Брокбізнесбанк» строком на три місяці – з 3 березня по 2 червня 2014 року. Фонд оцінив обсяг коштів для відшкодування вкладникам банку в 2,681 млрд грн. Згідно із звітністю банку, його збиток, накопичений на 1 лютого 2014 року, становив 40,501 млн грн.

«Брокбізнесбанк» працює на ринку України з 1991 року і входить до групи великих банків. Основним власником банку є група ВЄТЕК Сергія Курченка.

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