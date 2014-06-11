Банк «Меркурій» ліквідують

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення про ліквідацію проблемного банку «Меркурій», у якому з 14 березня було запроваджено тимчасову адміністрацію, повідомляється на сайті фонду.

«У зв'язку з тим, що в результаті проведеного пошуку потенційних інвесторів ні в одного з потенційних інвесторів не було виявлено намір взяти участь у виведенні Публічного акціонерного товариства «Меркурій» з ринку, Фондом було ухвалено рішення, що найменш витратним для Фонду способом виведення банку «Меркурій» з ринку є його ліквідація з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що, враховуючи необхідність завершення фондом повного технологічного циклу формування переліку вкладників, які мають право на відшкодування в період ліквідації банку, з 10 червня 2014 року припинилися виплати коштів вкладникам банку «Меркурій» через відділення «Фідобанку».

Одночасно фонд повідомляє, що виплати коштів вкладникам банку «Меркурій» відновляться через сім днів з дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання у даної фінустанови банківської ліцензії та ліквідацію банку, і здійснюватимуться вкладникам незалежно від терміну закінчення дії договору. Національний банк України зобов'язаний прийняти рішення про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію банку протягом п'яти днів з дня отримання пропозиції Фонду гарантування про ліквідацію.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 14 березня прийняв рішення про запровадження тимчасової адміністрації в банку «Меркурій» строком на 3 місяці - до 13 червня 2014 року.

Згідно з опублікованою звітністю, банк «Меркурій», станом на 1 березня 2014 року, накопичив 902 тис. грн збитків.

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Банк «Меркурій» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи невеликих фінансових установ. Згідно з інформацією на сайті банку, основними його власниками є Любов Литвиненко і Олександр Олійник через компанії «Газко Захід», «Газко Схід» і «ДБК» (35,5489% акцій банку), а також інші фізичні та юридичні особи, ніхто з яких не є власником істотної частки.