Євросоюз підозрює Apple і Starbucks в ухиленні від податків

Влада Євросоюзу почали розслідування щодо компаній з США - Apple і Starbucks, підозрюваних в ухиленні від податків в Європі. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на The Wall Street Journal.

Розслідування представників Єврокомісії, за даними ЗМІ, сконцентровано щодо "щедрих податкових умов", наданих заокеанським корпораціям щонайменше в трьох країнах - Ірландії, Люксембурзі і Нідерландах.

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Антимонопольні органи ЄС раніше вже звернулися за роз'ясненнями з приводу оподаткування великих компаній. Минулого року також повідомлялося, чщо Starbucks ухиляється від сплати податків у Великобританії, реєструючи прибутку у своєму нідерландському підрозділі.

Крім мережі кав'ярень різкій критиці за "агресивну" практику уникнення податків на Британських островах піддавалися інші американські корпорації, зокрема і виробник електроніки Apple.