Міжбанк закрився доларом по 11,75 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,5500/11,7500, до 12:00 звузився спред 11,6300/11,7200. До закриття торгів цінові рівні підвищилися 11,6500/11,7500.

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Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3365/0,3420, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3383/0,3409. До закриття торгів ціни піднялися 0,3387/0,3417. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 34,3545 (-0.0275).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3520/55. Ринок євро-гривня відкрився котируваннями - 15,6330/15,9060, до 12:00 ціни склали 15,7300/15,8555. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вгору 15,7840/15,9235.