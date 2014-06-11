Проблемний банк «Форум» можуть приєднати до іншого банку й ліквідувати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запропонував Національному банку України передати частину активів і пасивів проблемного банку «Форум» приймаючому банку, а сам банк «Форум» ліквідувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції заявив журналістам заступник директора-розпорядника Фонду Андрій Оленчик.

«На сьогоднішній момент у нас немає остаточної відповіді, за яким саме варіантом ми спрацюємо з банком «Форум». Найбільш вірогідний варіант – це передача активів і пасивів приймаючому банку. А на сам банк «Форум» чекає ліквідація. І цю пропозицію надано до Національного банку, і ми чекаємо відповідного рішення від регулятора», - сказав Оленчик. При цьому він не уточнив, до якого саме банку буде приєднаний «Форум».

За словами представника Фонду, 7 банків висловили бажання викупити частину активів і пасивів проблемного банку. Цим банкам було запропоновано провести експертну оцінку активів і пасивів банку «Форум» і надати свої пропозиції. Єдиний банк, що зробив це, надав Фонду свої пропозиції 4 червня.

Читайте такожНБУ розширив підстави для віднесення банків до проблемних

«Ми зробимо все можливе, щоб врятувати значну частину активів банку, і цими активами перевести на цей банк максимальну кількість зобов'язань», - зазначив Оленчик.

Він нагадав, що застрахованих депозитів, що підлягають відшкодуванню, в банку «Форум» було 2,9 млрд грн, при цьому Фонд вже виплатив вкладникам на стадії тимчасової адміністрації понад 600 млн грн. За законодавством, решту 2,3 млрд грн сплачуватиме банк-правонаступник після того, як завершить процес переведення на свій баланс активів і пасивів «Форуму».

«Але ми орієнтовані на те, що якщо приймаючий банк погодиться прийняти більшу частину активів, у цьому випадку нам вдасться передати йому і, як мінімум, депозити фізичних осіб, які перевищують 200 тис. грн», - сказав Оленчик.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в банк «Форум» строком на 3 місяці з 14 березня на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Yernamio Consulting Ltd, кіпрська дочірня компанія основного акціонера банку «Форум» «Смарт-холдингу», 12 травня перерахувала на спеціальний рахунок НБУ суму в еквіваленті 50 млн дол. для підтвердження серйозності намірів з оздоровлення банку «Форум».

Банк «Форум» (Київ) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. Основним власником банку є «Смарт-холдинг» Вадима Новінського.