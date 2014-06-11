Підприємцям з Донбасу спростять ведення бізнесу на Дніпропетровщині

Як повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови ОДА Борис Філатов¸ відповідне розпорядження голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського набуде чинності до кінця цього тижня.

Філатов підкреслив, що, насамперед, це стосується підприємців із Донецької та Луганської областей.

«Для Дніпропетровщини досить вигідно, коли люди з грошима, люди соціально активні та проукраїнськи налаштовані, намагаються вкласти гроші в економіку регіону. Нам все одно скільки у людини грошей – 100 тисяч гривень чи 50 мільйонів гривень. Ми раді всім і хочемо створити максимально лояльні та комфортні умови введення бізнесу», – зазначив Філатов.

Відповідно до розпорядження, Дніпропетровська ОДА надала рекомендації обласному управлінню юстиції – скоротити терміни державної реєстрації для юридичних та фізичних осіб. Територіальним органам виконавчої влади рекомендовано спростити дозвільні процедури.

Крім того, проведені переговори з митною та податковою службами області щодо встановлення мораторію терміном на один рік на будь-які перевірки підприємців, які приїжджатимуть з Донецької та Луганської областей.

За словами Філатова, в ОДА та всіх містах і районах Дніпропетровщини будуть створені структурні підрозділи, які проводитимуть індивідуальну роботу з такими підприємцями. Зокрема, на кожного підприємця буде заведена анкета і кожний з них матиме куратора, який допомагатиме вирішувати адміністративні питання.

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«На жаль, у нас немає широких повноважень, але все, що ми можемо зробити на рівні облдержадміністрації для спрощення ведення бізнесу, ми зробимо», – наголосив Філатов.