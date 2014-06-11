Українці скоротили продаж валюти більш ніж удвічі

Чистий продаж (перевищення пропозиції над попитом) готівкової валюти населенням у травні 2014 року скоротився у 2,4 разу і становив 107,8 млн дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

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У травні обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України становив 745 млн дол. (в еквіваленті), зокрема банки придбали у населення валюти на 426,4 млн дол., продали – на 318,6 млн. дол.

Водночас, за підсумками січня-травня чиста купівля валюти населенням становила 1,431 млрд дол. (в еквіваленті), що у 6 разів вище за показник також чистої купівлі населенням валюти за аналогічний період минулого року (226,4 млн. дол. в еквіваленті).

Також повідомляється, що банківські вклади фізосіб у валюті (в доларовому еквіваленті) у травні скоротилися на 1,119 млрд дол. і станом на 1 червня 2014 року становили 17,488 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж (перевищення пропозиції над попитом) готівкової валюти населенням у квітні 2014 року становив 259,1 млн. дол., тоді як останні 8 місяців поспіль була зафіксована чиста купівля (перевищення попиту над пропозицією)

Золотовалютні резерви Національного банку України у травні поточного року порівняно з квітнем зросли на 25,8%, або на 3,673 млрд дол., до 17,899 млрд дол.