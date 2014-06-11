НБУ в травні продавав на міжбанку долари за курсом 11,77 гривні

Національний банк України у травні вперше за три місяці здійснював продаж валюти на міжбанку, і негативне сальдо валютних інтервенцій (перевищення продажу валюти над купівлею) у травні становило 574,8 млн дол., повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, регулятор на міжбанківському ринку купив 211,6 млн дол. за курсом 11,7745 грн/дол., продав 786,4 млн дол. за курсом 11,7749 грн/дол.

Таким чином, з початку поточного року сальдо інтервенцій залишається негативним (продаж валюти перевищує її купівлю ) і становить 3,986 млрд дол.

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Нагадаємо, у січні-лютому 2014 року Нацбанк витратив на підтримку гривні 3,637 млрд дол. золотовалютних резервів, а після переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку в лютому усунувся від проведення інтервенцій.

У квітні Національний банк не продавав і не купував валюту на міжбанківському валютному ринку.