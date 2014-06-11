Раді пропонують створити у Криму вільну економічну зону

Текст відповідного законопроекту «Про податковий і митний контроль у вільній економічній зоні Криму і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» опублікований на сайті Верховної Ради.

Авторами законопроекту є народні депутати Сергій Терьохін, Ксенія Ляпіна (ВО «Батьківщина») і позафракційний Віталій Немилостивий.

«На території ВЕЗ Криму діє особливий правовий режим економічної діяльності фізичних і юридичних осіб, зокрема особливий порядок застосування норм регуляторного і податкового законодавства України, а також особливий режим внутрішньої й зовнішньої міграції фізичних осіб», - йдеться в законопроекті.

Читайте такожРосія за два місяці не пустила в Крим 500 партій української продукціїЗгідно із законопроектом, поставка товарів і супутніх послуг з/на материкову частину України з Криму прирівнюється до здійснення експортно-імпортних операцій і, відповідно, підпадає під регулювання тарифних і нетарифних торговельних обмежень (тарифні і кількісні квоти, антидемпінгові обмеження тощо).

Фізичні й юридичні особи з місцем проживання або реєстрації на території Криму оподатковуються як нерезиденти, а будь-які пасивні доходи резидентів з джерелом їх походження з території ВЕЗ Криму, одержані таким резидентом, підлягають оподаткуванню як іноземні.

Також на товари (роботи, послуги), що поставляються з території ВЕЗ Криму на решту території України, поширюються норми законодавства України про державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний і радіологічний контроль.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 квітня прийняла закон про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України. За це рішення проголосували 228 народних депутатів з 273, зареєстрованих у сесійному залі.

Закон визначає статус території, тимчасово окупованої в результаті збройної агресії Російської Федерації, встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах такого режиму, дотримання і захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб.