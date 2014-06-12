Вартість акцизних марок буде включена у акцизний податок - нардеп

За словами Терьохіна, необхідно включити плату за марки акцизного податку, це зробить неможливими постійні зміни цін на марки.

"Для держави краще, щоб компанії платили лише акциз. Марка - це неподатковий обов'язковий платіж, який не йде в бюджет. Я особисто говорив про це з міністром фінансів. Він за скасування окремої плати за акцизні марки. Хто проти? Той хто робить бізнес на акцизних марках. Ми прогнозуємо, що в сесійній залі з приводу марок будуть баталії, оскільки існує кілька компаній, які лобіюють нові види паперових марок", - прогнозує Сергій Терьохін.

Народний депутат закликав виробників підакцизних товарів підтримати його звернення до спікера Верховної Ради з проханням прийняти законопроект за прискореною процедурою. В.о. директора департаменту контролю за обігом підакцизних товарів Віталій Герц заявив про підтримку ініціативи народних депутатів з боку виконавчої влади.

Виробники тютюнових виробів зі своєї сторони звернулися з проханням підтримати впровадження сучасної системи контролю сплати акцизного збору. Система дозволить надавати в автоматичному режимі дані уряду про обсяги виробництва, сплати акцизу і маршрут пересування тютюнових виробів. Пропозиція про впровадження автоматичної комплексної системи контролю акцизу на тютюнові вироби знаходиться на розгляді Верховної Ради.

Нелегальна торгівля тютюном в Україні, за даними компанії TNS, склала 9% ринку.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня новообраний прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що використання акцизної марки як засобу обліку підакцизних товарів є малоефективним і замість неї слід ввести електронний облік підакцизних товарів.

8 квітня перший заступник міністра доходів і зборів, що займається податковою політикою, Ігор Білоус заявив, що він розраховує, що електронна акцизна марка може бути введена в Україні у другому півріччі 2014 року.

Податкова міліція, яка діє при Міністерстві доходів і зборів України і найближчим часом буде реформована в службу фінансових розслідувань, у квітні-травні 2014 року вилучила з незаконного обігу понад 5 млн пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв, 2,5 млн пачок сигарет.

На даний момент, в Україні вартість акцизних марок найвища серед країн СНД. Після підвищення ціни у вересні 2013 року акцизні марки в Україні коштують в 3,5 рази більше, ніж в Росії.