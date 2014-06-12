Вартість акцизних марок буде включена у акцизний податок - нардеп
Вартість акцизних марок повинна бути включена у акцизний податок, заявив народний депутат Сергій Терьохін. Така норма міститься в законопроекті «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (реєстр.№3044), розробленому народними депутатами Сенченко, Терьохіним та Опанащенко.
За словами Терьохіна, необхідно включити плату за марки акцизного податку, це зробить неможливими постійні зміни цін на марки.
"Для держави краще, щоб компанії платили лише акциз. Марка - це неподатковий обов'язковий платіж, який не йде в бюджет. Я особисто говорив про це з міністром фінансів. Він за скасування окремої плати за акцизні марки. Хто проти? Той хто робить бізнес на акцизних марках. Ми прогнозуємо, що в сесійній залі з приводу марок будуть баталії, оскільки існує кілька компаній, які лобіюють нові види паперових марок", - прогнозує Сергій Терьохін.
Народний депутат закликав виробників підакцизних товарів підтримати його звернення до спікера Верховної Ради з проханням прийняти законопроект за прискореною процедурою. В.о. директора департаменту контролю за обігом підакцизних товарів Віталій Герц заявив про підтримку ініціативи народних депутатів з боку виконавчої влади.
Виробники тютюнових виробів зі своєї сторони звернулися з проханням підтримати впровадження сучасної системи контролю сплати акцизного збору. Система дозволить надавати в автоматичному режимі дані уряду про обсяги виробництва, сплати акцизу і маршрут пересування тютюнових виробів. Пропозиція про впровадження автоматичної комплексної системи контролю акцизу на тютюнові вироби знаходиться на розгляді Верховної Ради.
Нелегальна торгівля тютюном в Україні, за даними компанії TNS, склала 9% ринку.
Як повідомляв УНІАН, 25 березня новообраний прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що використання акцизної марки як засобу обліку підакцизних товарів є малоефективним і замість неї слід ввести електронний облік підакцизних товарів.
8 квітня перший заступник міністра доходів і зборів, що займається податковою політикою, Ігор Білоус заявив, що він розраховує, що електронна акцизна марка може бути введена в Україні у другому півріччі 2014 року.
Податкова міліція, яка діє при Міністерстві доходів і зборів України і найближчим часом буде реформована в службу фінансових розслідувань, у квітні-травні 2014 року вилучила з незаконного обігу понад 5 млн пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв, 2,5 млн пачок сигарет.
На даний момент, в Україні вартість акцизних марок найвища серед країн СНД. Після підвищення ціни у вересні 2013 року акцизні марки в Україні коштують в 3,5 рази більше, ніж в Росії.