Українці стали частіше забирати з банків валютні вклади

За інформацією НБУ, в січні-травні обсяг депозитів у національній валюті знизився на 10,8%, при цьому обсяг депозитів юридичних осіб зріс - на 2,3% у травні і зменшився на 3,9% з початку року, по фізичних особах знизився на 2,9% і на 15,4%, відповідно.

Обсяг депозитів в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) у січні-травні знизився на 21,4%, зокрема по фізичних особах - на 5,9% у травні і на 22,6% з початку року, по юридичних особах - на 2,1% і на 17,9%, відповідно.

Середньозважена ставка за депозитами у нацвалюті у травні порівняно з квітнем зросла до 12,77% річних з 12,60%, в іноземній – до 6,67% з 6,54%.

Зниження депозитів супроводжувалося зростанням обсягу готівки поза банками на 3,4% у травні і на 20,6% з початку року - до 286,7 млрд грн.

Залишки за кредитами у національній валюті знизилися на 1,7% у травні і на 5% з початку року - до 567,3 млрд грн. Зокрема, за кредитами юросіб - на 1,5% у травні і на 5,2% з початку року, за кредитами фізосіб - на 2,6% і на 3,9%, відповідно.

Залишки за кредитами в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) знизилися на 1,6% у травні і на 4,0% з початку року - до 37 млрд дол. Зокрема, за кредитами фізосіб - на 1,4% у травні і на 8,7% з початку року, за кредитами юросоіб - на 1,6% і на 2,7%, відповідно.

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Середньозважені ставки за кредитами фізичним і юридичним особам у національній валюті у квітні зросли до 17,66% річних з 17,52%, тоді як за кредитами в іноземній валюті - знизилися до 8,53% з 9,34%.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у квітні поточного року знизився на 0,3% до 378,6 млрд грн у національній валюті і на 4,1% до 25,5 млрд дол. в іноземній валюті.