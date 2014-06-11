Структури Фірташа зривають аукціон з продажу державного хімічного гіганта

Як раніше повідомляв УНІАН, 12 червня був призначений аукціон з продажу двох пакетів акцій хімічного підприємства «Сумихімпром» (один з великих українських виробників мінеральних добрив та іншої хімічної продукції).

Фонд Державного майна України для проведення торгів вибрав сумнівну структуру - маловідому «Східно-європейську фондову біржу», зареєстровану в Києві, яку пов'язують з ім'ям олігарха Дмитра Фірташа, затриманого в Австрії за запитом уряду США (американський уряд звинувачує «газового короля» в корупції).

На стадії підготовки аукціону працівники біржі всіляко перешкоджали участі інвесторів, що бажають придбати акції ПАТ «Сумихімпром», у торгах. Зокрема, в інвестиційної компанії «Бізнес-Інвест» під різними приводами не брали заявку на участь в аукціоні протягом цілого дня 10 червня.

В останній день, коли можна було подати заявку - 11 червня, тобто сьогодні, «Східно-європейська фондова біржа» після публікацій новин про порушення в процедурі допуску потенційних покупців до торгів у ЗМІ змінила тактику. Зокрема, як повідомив УНІАН представник компанії «Бізнес-Інвест», заявку на участь в торгах та всі належні супроводжуючі документи біржові клерки прийняли, але Фірташ пустив в хід «важку артилерію»: в інвестиційний конкурс включився «Надра Банк», який входить в Group DF (корпорацію олігарха).

«Для участі в торгах потрібно внести заставну суму на рахунок біржі. Всі кореспондентські рахунки цієї біржі знаходяться в банку «Надра», - розповів УНІАН Олександр Винниченко, представник компанії «Бізнес-Інвест». - Ми здійснили переказ коштів з рахунку в нашому банку приблизно о 09:50 у середу, за інформацією з банківської системи, гроші були зараховані на корреспондетский рахунок «Надра Банку» в НБУ близько 10:20 ранку. Однак, «Надра Банк» з якоїсь невідомої причини не зміг зарахувати перекладені ним кошти на кореспондентський рахунок «Східно-Європейської біржі» до 15 години дня, що може стати підставою для позбавлення нашої компанії права на участь в аукціоні з купівлі акцій «Сумихімпрому». Зараз ми поскаржилися на те, що відбувається у Фонд Державного майна України».

В даний час, за даними джерел УНІАН у ФДМ, у Фонді, яким з часів режиму Януковича беззмінно керує Олександр Рябченко, нібито готується розпорядження про скасування намічених на четвер торгів. За наявною інформацією, якщо таке розпорядження буде видано, скоріше за все, для проведення торгів буде обрано нову біржу (яка, можливо, також контролюється Фірташем, чи володіє коррахунками в його ж «Надра Банку»).

Однак, якщо в історію не втрутяться правоохоронні структури або громадськість, аукціон для одного учасника - засновника сумнозвісної «Росукренерго» Дмитра Фірташа - може відбутися.

Як повідомив УНІАН представник ще однієї інвесткомпанії на умовах анонімності, «ця схема продажу державних пакетів акцій - з недопуском реальних інвесторів до торгів - активно використовувалася останні роки (за часів президентства Януковича, - УНІАН) для того, щоб «потрібний покупець» міг придбати акції цього підприємства без конкурентів, за мінімальною, стартовою ціною. В результаті, гроші недоотримує держбюджет, це можуть бути сотні мільйонів гривень). Влада в країні змінилася, однак ці зміни обійшли стороною Фонд Держмайна, і чиновники Фонду охоче продовжують працювати за старими схемами, грабуючи державу».

Нагадаємо, український уряд ухвалив рішення приватизувати ПАТ «Сумихімпром» 24 січня цього року. Як повідомлялося з посиланням на главу ФДМ Олександра Рябченка, стартова ціна 100% акцій «Сумихімпрому» повинна була скласти 405-406 млн грн.. Водночас керуючий директор компанії Дмитра Фірташа Group DF Борис Краснянський повідомив журналістам, що Group DF зацікавлена в покупці підприємства. Наразі Фонд Держмайна України виставив на продаж 2 пакети акцій ПАТ «Сумихімпром» - 2,2% і 5% зі стартовою ціною 9,746 млн грн і 21,734 млн грн відповідно. Керує підприємством «Сумихімпром» Ігор Лазакович, який до свого призначення працював у хімічному холдингу Ostchem, який належить Дмитру Фірташу.