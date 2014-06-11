Грошова маса та монетарна база в Україні за місяць зросли незначно

В Україні у травні цього року порівняно з попереднім місяцем грошова маса зросла на 0,1% - до 952,8 млрд грн, монетарна база - на 1,2%, до 342,9 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

«Обсяг грошової маси у травні зріс на 0,1% (з початку року – на 4,8%) – до 952,8 млрд грн. Монетарна база за місяць зросла на 1,2% (з початку року – на 11,7%) – до 342,9 млрд грн», – йдеться у повідомленні НБУ.

Згідно з повідомленням, у травні обсяг готівки поза банками збільшився на 3,4% (з початку року – на 20,6%) – до 286,7 млрд грн.

Читайте такожУкраїнці стали частіше забирати з банків валютні вклади Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року порівняно з попереднім місяцем грошова маса зросла на 0,6% - до 950,7 млрд грн, монетарна база – на 3%, до 338,9 млрд грн. Згідно з основними принципам грошово-кредитної політики на 2014 рік, НБУ очікує зростання монетарної бази до 21% за підсумками року.

У 2013 році НБУ прискорив випуск грошей в обіг у 3,4 разу - до 307,2 млрд грн. Приріст монетарної бази за 2013 рік становив 51,918 млрд грн, що в 3,4 разу перевищує показник приросту монетарної бази за 2012 рік. Грошова маса за цей період зросла на 17,2% - до 906,3 млрд грн.