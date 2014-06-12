Торги за акції заводу "Сумихімпром" призупинили

Після зустрічі голова фонду Олександр Рябченко особисто повідомив ТСН, що скаргу потенційних учасників розглянули і тому було прийнято рішення - завтра торгів не проводити.

"Ситуація неоднозначна. Ми хочемо, щоб була конкуренція на продажах, через це фонд прийняв рішення сьогодні – завтра ці торги не проводити. Я підписав наказ – створена комісія яка цю ситуацію розгляне і зрозуміє в чому тут проблема", - зазначив Рябченко.

Представники компанії "Бізнес-інвест", які вийшли з будівлі Фонду держмайна вже після голови ФДМ, цю інформацію підтвердили.

Вони висловили надію, що це буде перший крок до чесного проведення торгів.

Нагадаємо, Фонд держмайна виставив на продаж сім відсотків акцій заводу "Хімпром" у Сумах. Ця частина потрапила у сферу інтересів олігарха Дмитра Фірташа й чесний аукціон був фактично зірваний.

Біржа, на майданчику якої мали проводитися торги – відмовлялася реєструвати інших учасників торгів, мотивуючи це великою чергою, яка, як пояснили представники компанії "Бізнес-інвест" – була створена штучно, аби не допустити на торги зайвого конкурента.

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"Насправді біржа має на меті не провести конкурс, а допустити вигідне коло учасників. Або зірвати потім цей конкурс, коли об'єкт приватизації не буде проданий, або ж продати його за мінімальною ціною", - пояснив юрист компанії Олександр Винниченко.

Представники компанії контролюватимуть ситуацію, щоби процедура розслідування проходила прозоро.

Громадські активісти також заявили про бажання прийти завтра о 10 ранку за адресою м. Київ, вул. Боженка 86-І, щоб особисто проконтролювати чи піде "Східно-європейська фондова біржа", яку пов'язують з ім'ям олігарха Дмитра Фірташа, на порушення закону, таким чином створивши перший приватизаційний скандал для новобраної влади.

Як вже раніше повідомлялося, структури Фірташа зривають аукціон з продажу державного хімічного гіганта.