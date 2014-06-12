НБУ продовжує скорочувати обсяг рефінансування банків

Національний банк України у травні 2014 року порівняно з квітнем скоротив обсяг рефінансування банків на 21,8% - до 18,3 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

«Обсяг рефінансування банків Національним банком України у травні становив 18,3 млрд грн (з початку року — 104,8 млрд грн)», – зазначається у повідомленні регулятора.

Згідно з повідомленням, середньозважена відсоткова ставка за цими операціями за травень становила 16,4% річних (з початку року — 13,93% річних).

Обсяг операцій з мобілізації коштів, що проводяться регулятором з метою абсорбування ліквідності, у травні становив 112,9 млрд грн (з початку року — 498,2 млрд грн). Середньозважена відсоткова ставка за операціями з мобілізації коштів у травні становила 4,57% (з початку року — 2,89% річних).

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Обсяг коррахунків банків у Національному банку України у травні скоротився на 15,8% (з початку року – на 23%) – до 25,5 млрд грн.

За даними НБУ, середньозважена вартість кредитів на міжбанківському кредитному ринку у травні у національній валюті знизилася до 8,69% з 9,08% у квітні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у квітні 2014 року порівняно з березнем скоротив обсяг рефінансування банків на 27,6% - до 23,4 млрд грн. Середньозважена відсоткова ставка за цими операціями за квітень становила 15,54% річних (з початку року — 13,41% річних).