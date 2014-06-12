За колишньої влади існували "держпрограми" з конвертаційних центрів - голова Міндоходів

При колишній владі у Міністерстві доходів і зборів була організована система оптимізації оподаткування, яка називалася "держпрограма". Існувало шість таких "держпрограм".

Про це в інтерв'ю виданню "Новое время страны" повідомив голова Міндоходів Ігор Білоус.

За його словами, великий бізнес у відкриту скликався в будівлю Міністерства доходів і зборів або в готелі. Там підприємцям говорили, як вони будуть працювати.

"До "держпрограми", як і до тих, хто з нею працював, ніхто з перевіряючих не приходив. Але якщо ти вискакував із "держпрограми" і починав працювати "партизаном" (конвертаційний центр, не контрольований високопосадовцями - УНІАН), тому що там дешевше, вмикалася червона кнопка, до тебе приїжджали податкові міліціонери, а то й крутіші товариші. І пояснювали, що так робити не можна, а конвертаційний майданчик знищували", - пояснив Білоус.

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На його думку, бізнес не може відмовитися від конвертаційних майданчиків, тому що не звик і ніколи не платив 20% ПДВ. Якщо є можливість не платити, люди скористаються нею. Якщо такої можливості немає, люди платять.

Як зазначив голова Міндоходів, не всі компанії хочуть працювати на "майданчиках". Деякі хочуть усе робити правильно, але бояться не витримати конкуренції з майданчиками, які занижують ПДВ, оптимізують податок на прибуток. Також вони надавали готівкові кошти, що використовувалися для хабарів і зарплатних проектів.

"Ви розумієте, коли обіг майданчиків з ПДВ перевалив за 300 млрд грн, то це вже лихо національного масштабу. Якщо податкові доходи в бюджет становлять 206 млрд грн, мати паралельний обіг 300 млрд грн - це рак", - наголосив Білоус.

Повний текст інтерв'ю екс-міністра внутрішніх справ читайте в друкованому випуску видання "Новое время страны" від 13 червня.