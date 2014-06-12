Долар на міжбанку не змінився

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 11,6500/11,7500.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту встановилися на рівні - 0,3385/0,3415.

Котирування з євро-гривні підвищилися - 15,7750/15,9095. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар залишилися на тому ж рівні - 1,3538/40 (середа - 1,3535/37).

Як повідомляв УНІАН, вчора на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,5500/11,7500, до 12:00 звузився спред 11,6300/11,7200. До закриття торгів цінові рівні підвищилися 11,6500/11,7500.