Економічну частину Угоди з ЄС підпишуть 27 червня - Томбінський

Економічна частина Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом буде підписана 27 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав глава Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський на міжнародній конференції “Імплементація Угоди про асоціацію: з чого починати?”.

“Угода про асоціацію - це відкритий документ, в якому немає нічого секретного, прихованого. Він має бути підписаний 27 червня”, - сказав Томбінський.

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За його словами, час підписання документу є символічним, оскільки він відкриває шлях до ратифікації угоди.

Водночас Томбінський зазначив, що український уряд може починати впроваджувати реформи до ратифікації Угоди про асоціацію.

“Ніщо не заважає українському уряду вже розпочинати якісь зміни. Напрямок визначено, немає потреби чекати до формального підписання, вже можна запроваджувати зміни, вже можна запроваджувати реформи, навіть до ратифікації”, - сказав Томбінський.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року. ЄС в односторонньому порядку скасував імпортні мита на українські товари у пакеті загальної допомоги Україні, від чого Київ виграє майже 500 млн євро на рік. Економічна частина угоди включає положення про глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі.