Британія хоче ввести кримінальну відповідальність за маніпуляції на валютному ринку

Влада Великобританії має намір ввести кримінальну відповідальність за маніпулювання котируваннями на ринку іноземної валюти, а також на ринках сировинних товарів і облігацій. Про це оголосив у середу ввечері британський міністр фінансів Джордж Осборн, передає "Прайм".

До того ж він заявив, що Великобританія не має наміру запроваджувати заходи кримінальної відповідальності за маніпулювання ринками, які розроблені Євросоюзом. Замість цього, за словами Осборна, британська влада розроблять власні норми, які будуть більше відповідати потребам лондонського Сіті - найбільшого фінансового центру Європи.

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"Репутація Сіті має велике значення для економіки Великобританії, - йдеться у промові Осборна. - Тут розташовані ринки визначають процентні ставки з іпотеки для простих людей, обмінні курси, які впливають на наш експорт і відпустки, ціни на сировинні товари, які ми купуємо. Я маю намір вжити заходів проти зловживань, припинити неприпустиму поведінку деяких, щоб на ринках панувала справедливість щодо багатьох людей, які від них залежать", - додав глава мінфіну.

Британські власті побоюються, що впровадження розроблених заходів ЄС покарання за маніпулювання ринком може змусити банки, що діють в Сіті, перенести бізнес в інші фінансові центри, тому Лондон має намір встановити свої власні норми. Їх сформулює комітет, створений мінфіном, Банком Англії і органами фінансового нагляду. Ці заходи будуть оголошені через рік.