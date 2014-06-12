Суверенний фонд Азербайджану інвестує в юань до $1,8 млрд

Суверенний фонд Азербайджану (SOFAZ) планує інвестувати до $1,8 млрд у юань вже в цьому році, пишуть "Ведомости".

Це стане однією з найбільших публічних інвестицій в китайську валюту і ще одним знаком того, що юань швидко набуває статус резервної валюти.

Читайте такожУ травні інфляція в Китаї досягла 4-місячного максимумуВиконавчий директор SOFAZ Шахмар Аріф огли Мовсумов повідомив Financial Times, що фонд подав заявку китайським регуляторам і чекає їх дозволу почати інвестувати в юань. Він сподівається, що це відбудеться вже до кінця року. «Це одна з валют, яка стає важливою. Тому чому б не інвестувати в юань?» - сказав він.

Цей крок показує, що зростає міжнародне використання юаня, в той час як Пекін відкриває доступ до своєї валюти. Згідно з даними мережі міжбанківських платежів SWIFT, в квітні в юані було проведено 1,4% міжнародних платежів, що робить юань сьомою серед найбільш широко використовуваних валют світу. Для порівняння: у січні 2013 р. в китайській валюті здійснювалося тільки 0,6% міжнародних платежів.

Читайте такожМВФ прогнозує зростання ВВП Китаю в цьому році на рівні 7,5%Тим не менш, за підрахунками Standard Chartered, на китайську валюту припадає менше 0,5% від загальних резервів центробанків і суверенних фондів, або 300 млрд юанів ($48 млрд). Але аналітики зазначають, що багато центральних банків могли почати купувати юань в невеликих кількостях в останні роки. Просто лише деякі з них, як центробанки Австралії, Чилі і Нігерії, публічно це підтверджували. Наприклад, Центральний банк Австралії планує вкласти 5% своїх резервів у номіновані в юані облігації.

В кінці минулого року SOFAZ вирішив збільшити частку своїх вкладень в іноземні валюти (не долари, євро і фунти стерлінгів) з 5 до 10%, сказав Мовсумов. Ці інвестиції повинні скласти $1,8 млрд. «Всі наші вільні кошти на кінець року ми інвестуємо в юань», - сказав він.

Під управлінням SOFAZ знаходяться активи вартістю $36,6 млрд. Таким чином, він є 28-м за величиною суверенним фондом. Також він є одним з фондів національного добробуту, які швидко зростали в пострадянський час завдяки росту цін на нафту. Так, під управлінням суверенного фонду Казахстану знаходяться активи на $71 млрд, Росії - $87 млрд.