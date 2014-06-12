"Уряд" окупованого Криму загруз в корупції - відставки не припиняються

В "уряді" окупованого Криму найближчим часом через корупцію можуть статися нові відставки, прогнозує нелегітимний в.о.голови республіки Сергій Аксьонов, передає сайт "Новини Криму".

«На тижні буде ряд відставок», - сказав він журналістам. Аксьонов пояснив, що зараз працює ревізійна комісія. «Всі, хто буде викритий (корупції), буде відправлений у відставку», - запевнив він.

Аксьонов повідомив, що відставка першого віце-прем'єра" Рустама Темиргалієва не пов'язана з корупційною складовою.

«Він орієнтований на заняття бізнесом», - сказав Аксьонов, додавши, що Темиргалієв буде займатися підприємницькою діяльністю. «Ми рекомендували не поєднувати державні посади і заняття бізнесом», - зазначив він.

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Кажучи про інші зміни в керівництві, Аксьонов сказав, що «в МОЗ всіх відправили у відставку через високу корупційну складову».

«З економікою не все гладко, але непереборних проблем немає», - вважає він. На його думку, одне з найбільш гострих питань - постачання води.

«Втрати сільського господарства становлять 250 млн рублів, але ми переходимо на посухостійкі культури, впевнений, що такі проблеми тільки в цьому році, і в наступному ситуація вирішиться», - сказав він. Аксьонов також запевнив, що «відпочиваючі не залишаться без води».