Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію банку Курченка

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації «Брокбізнесбанку» відповідно до ухваленого 11 червня рішення Національного банку України про відкликання банківських ліцензій і ліквідацію банку, повідомляє прес-служба Фонду.

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Фонд призначив уповноваженою особою з ліквідації банку Олександра Куреня на строк з 11 червня 2014 року по 10 червня 2015 року.

Фонд гарантування вкладів також повідомив, що вкладники банку, що ліквідується, можуть з 18 червня по 29 липня звертатися до установ банку-агента Фонду «Райффайзен банк Аваль».

«Виплати гарантованої суми відшкодування здійснюватимуться відповідно до Загального реєстру вкладників, що мають право на відшкодування коштів по вкладах за рахунок Фонду», - йдеться у повідомленні.

Відшкодування вкладникам «Брокбізнесбанку», які з якихось причин не звернуться до банку-агента Фонду у вказаний період, здійснюватимуться за результатами розгляду їх індивідуальних письмових звернень до Фонду до дня внесення запису про ліквідацію банку як юридичної особи в Єдиний державний реєстр юридичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію з 11 червня проблемного «Брокбізнесбанку», у який з 3 березня 2014 року була введена тимчасова адміністрація.

Раніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запропонував Національному банку ліквідувати проблемний «Брокбізнесбанк» у зв'язку з тим, що інвестора, який зміг би оздоровити банк, так і не знайдено. Фонд ввів тимчасову адміністрацію в «Брокбізнесбанк» строком на три місяці – з 3 березня по 2 червня 2014 року. Фонд оцінив обсяг коштів для відшкодування вкладникам банку в 2,681 млрд грн. Згідно із звітністю банку, його збиток, накопичений на 1 лютого 2014 року, становив 40,501 млн грн.

«Брокбізнесбанк» працює на ринку України з 1991 року і входить до групи великих банків. Основним власником банку є група ВЄТЕК Сергія Курченка.