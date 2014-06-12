Україні потрібні короткі кредити у стислі терміни - МФВ

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд вважає найбільш прийнятними щодо України короткострокові програми кредитування з визначенням чітких цілей і економічних орієнтирів. Про це йдеться у спеціальному звіті фонду, опублікованому на сайті організації.

«Короткі програми кредитування економіки України є найбільш прийнятними, – говориться у звіті. – Тривалі програми можуть бути використані у разі постановки цілей на середньострокову перспективу, що може виявитися занадто амбітним для країн з таким послужним списком, як в України».

Як наголошується в звіті, короткострокові програми концентруються на найбільш важливих цілях і надають необхідний обсяг коштів у стислі терміни, що фактично знімає необхідність перегляду програм або їх перезавантаження.

Крім того, на думку економістів фонду, визначення першочергових завдань програм кредитування є найбільш могутнім інструментом досягнення прогресу.

«Приклад України показує, що використання механізму першочергових економічних завдань є більш ефективним, ніж механізм визначення умов одержання кредитів, особливо для країн, уряди яких не завжди можуть втілити в життя політичні заяви», - йдеться у звіті.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Рада директорів МВФ схвалила дворічну програму кредитування економіки України в обсягу 17 млрд дол., що передбачає проведення в обмін на кредити широкого спектру реформ, включаючи реформи в банківському секторі, енергетиці та системі державних фінансів. Україна одержала перший транш коштів в обсягу більш як 3 млрд дол. на початку травня.

На початку червня до України прибула консультаційна місія МВФ, учасники якої вже провели низку зустрічей в уряді та ряді відомств, включаючи Державну фіскальну службу, що об'єднує податкову і митну служби. Як очікується, такі місії працюватимуть в нашій країні кожні два місяці. Їх завданням стане оцінка прогресу роботи уряду на шляху реформ, а також надання консультаційної допомоги.

Після завершення роботи нинішньої – технічної та консультаційної місії наприкінці червня-початку липня до України прибуде оцінна місія, завданням якої стане формування доповіді про економічний стан України. Оцінна місія до кінця липня представить оцінну доповідь на засіданні Ради директорів МВФ, і вже за результатами засідання Україна одержить або не одержить другий кредитний транш. Йдеться про близько 1,4 млрд дол. Час можливого надання грошей – кінець липня-початок серпня.