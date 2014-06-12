Bank of America можуть оштрафувати на $17 млрд

Переговори Міністерства юстиції США і Bank of America (BofA) про розмір компенсації за порушення під час операцій з іпотечними облігаціями зайшли в глухий кут, пишуть Вести.Экономика з посиланням на New York Times.

Переговори між Мін'юстом і фінорганізацією були припинені 9 червня, коли Bank of America запропонував заплатити близько $12 млрд штрафу у рамках досудового врегулювання претензій. Однак міністерство відкинуло пропозицію, вимагаючи компенсацію у розмірі $17 млрд.

У березні банк виплатив штраф на суму в $9,5 млрд, щоб завершити аналогічний розгляд Федерального агентства житлового фінансування (FHFA).

Звинувачення були пов'язані з тим, що банки вводили іпотечні агентства Fannie Mae і Freddie Mac в оману, продаючи їм цінні папери на основі іпотечних кредитів, ймовірність дефолту за якими була дуже високою.

JPMorgan Chase & Co. заплатить рекордну суму в $13 млрд владі США для припинення розслідування щодо махінацій, пов'язаних з продажем іпотечних облігацій до 2008 р.

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Примітно, що JPMorgan встановив рекорд серед банків США за видатками на судові розгляди, сума яких за п'ять років з 2008 по 2013 рр. перевищила $18 млрд. Банк вже був оштрафований владою США і Великобританії на суму в $920 млн у справі "Лондонського кита" Бруно Іксиля, дії якої завдали збитків в $6 млрд.