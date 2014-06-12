Гривня знизилася до 11,83 грн/дол.

У четвер, 12 червня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 11,7000/11,8300 грн/дол. проти 11,6700/11,7500 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування гривні щодо євро до закриття торгів знизилися до 15,8225/16,0020 грн/євро проти 15,7850/15,8975 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3515/1,3550.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів знизилися до 0,3403/0,3447 грн/рубль проти 0,3395/0,3418 грн/рубль, на 12:00.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 11 червня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,6500/11,7500 грн/дол., по відношенню до євро - на рівні 15,7840/15,9235 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3387/0,3417 грн/рубль.