Економічну частину Угоди з ЄС поки що не мінятимуть - Дещиця

16:18, 12 червня 2014
Фінанси
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Очікується, що ця угода буде підписана у тому вигляді, в якому вона є зараз.

REUTERS

Економічна частина Угоди про асоціацію між Україною та ЄС не буде доопрацьовуватися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця.

“Ми зараз не будемо доопрацьовувати жодного тексту угоди, яка вже була парафована. Ми очікуємо, що ця угода буде підписана в такому стані, в якому вона є зараз”, - сказав Дещиця.

“Якщо буде потреба проводити якісь додаткові консультації, то вони будуть проведені незалежно від того, чи буде ця угода підписана, чи не буде підписана, і не будуть впливати на суть змісту цієї угоди.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 червня, глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що економічна частина Угоди про асоціацію має бути підписана 27 червня.

Також зазначив, що Угода про асоціацію – це відкритий документ, і всі сторони можуть проводити необхідні консультації щодо внесення змін до нього.

Довідка УНІАН. Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, відклавши підписання її економічної частини, яка включає положення про вільну торгівлю, до часу, коли в Україні буде обраний новий президент.

Новообраний президент України Петро Порошенко заявив, що підписання економічної частини Угоди про асоціацію має відбутися якомога швидше.

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