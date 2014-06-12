Нацбанк прийняв рішення про ліквідацію банку «Меркурій»

«Враховуючи пропозиції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Банк «Меркурій», керуючись вимогами чинного законодавства правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Банк «Меркурій», - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення закріплене постановою правління НБУ №340.

Таким чином, з 12 червня 2014 відгукуються банківська ліцензія, генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій і починається процедура ліквідації зазначеного банку.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 14 березня прийняв рішення про запровадження тимчасової адміністрації в банку «Меркурій» терміном на 3 місяці - до 13 червня 2014 року.

Згідно з опублікованою звітністю, банк «Меркурій», станом на 1 березня 2014 року, накопичив 902 тис. грн збитку.

Банк «Меркурій» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи невеликих фінансових установ. Згідно з інформацією на сайті банку, основними його власниками є Любов Литвиненко та Олександр Олійник через компанії «Газко Захід», «Газко Захід» і «ДБК» (35,5489% акцій банку), а також інші фізичні і юридичні особи, ніхто з яких не є власником істотної частки.

