Україна вже домовилася про допомогу на понад $20 млрд
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський
Український уряд акумулював макрофінансову допомогу на суму понад 20 мільярдів доларів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський.
«За ці 3 місяці, в тому числі і зусиллями українських дипломатів, було акумульовано фінансової та економічної допомоги Україні понад 20 мільярдів доларів США», - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд схвалив дворічну програму «стенд-бай» для України обсягом 17,01 млрд дол. США (800% квоти). Перший транш Фонду у розмірі 3,19 млрд дол. був перерахований Україні на початку травня. Другий транш від мвф у розмірі 1,417 млрд дол. Україна розраховує отримати в липні, третій і четвертий транші у такому самому обсязі - у вересні та грудні поточного року.
Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила три нових проекти для України загальною вартістю 1,48 млрд дол. США в межах загального обсягу фіндопомоги Україні до 3,5 млрд дол., яка може надійти в Україну до кінця 2014 року. 29 травня Україна вже отримала від Світового банку кредит на суму 750 млн дол. Фінансування буде супроводжуватися технічною допомогою та проведенням діалогу з владою України для прискорення структурних і макроекономічних реформ.