Україна вже домовилася про допомогу на понад $20 млрд

Український уряд акумулював макрофінансову допомогу на суму понад 20 мільярдів доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський.

«За ці 3 місяці, в тому числі і зусиллями українських дипломатів, було акумульовано фінансової та економічної допомоги Україні понад 20 мільярдів доларів США», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд схвалив дворічну програму «стенд-бай» для України обсягом 17,01 млрд дол. США (800% квоти). Перший транш Фонду у розмірі 3,19 млрд дол. був перерахований Україні на початку травня. Другий транш від мвф у розмірі 1,417 млрд дол. Україна розраховує отримати в липні, третій і четвертий транші у такому самому обсязі - у вересні та грудні поточного року.

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила три нових проекти для України загальною вартістю 1,48 млрд дол. США в межах загального обсягу фіндопомоги Україні до 3,5 млрд дол., яка може надійти в Україну до кінця 2014 року. 29 травня Україна вже отримала від Світового банку кредит на суму 750 млн дол. Фінансування буде супроводжуватися технічною допомогою та проведенням діалогу з владою України для прискорення структурних і макроекономічних реформ.