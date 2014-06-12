Нацбанк здешевив екстрені кредити для банків

Відповідне рішення закріплене постановою правління НБУ №334. Постанова набрала чинності 5 червня.

Як повідомляв УНІАН, постановою правління Нацбанку України від 6 лютого №48 затверджено механізм оперативної підтримки ліквідності банків у формі позачергових тендерів наданню ресурсів на термін до 360 днів банкам, що мають відтік депозитів фізичних осіб.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк в середу, 11 червня, надав банкам рефінансування на 421,1 млн грн і продав депозитні сертифікати на 4,915 млрд грн..

У вівторок, 10 червня, НБУ надав банкам рефінансування на 2,1 млрд грн і продав депозитні сертифікати на 4,612 млрд грн.

У травні 2014 року порівняно з квітнем Нацбанк скоротив обсяг рефінансування банків на 21,8% - до 18,3 млрд грн.

