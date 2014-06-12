«Альфа-банк» думає про купівлю банку «Форум»

«Альфа-банк» (Україна) перебуває у процесі оцінки ситуації в проблемному банку «Форум» і, у разі ухвалення рішення про придбання частини його активів і пасивів, буде готовий взяти на себе зобов'язання перед вкладниками банку, частина з яких, у свою чергу, захищені гарантіями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», - повідомила прес-служба «Альфа-банку».

Банк наголошує, що в Україні на даний момент відсутня система механізмів ринкової ліквідації проблемних банків і законодавча база щодо вирішення подібних питань.

«На даний момент ми беремо участь у процесі їх формування», - йдеться у повідомленні.

Прес-служба зазначила, що «Альфа-банк» спільно з Національним банком України і Фондом гарантування вкладів проводять роботу з пошуку і вироблення ринкових рішень для захисту інтересів вкладників.

Раніше у ряді ЗМІ з'явилася інформація про спробу «Альфа-банка», який виграв конкурс з придбання активів і пасивів банку «Форум», штучно занизити суму операції, що призведе до того, що вкладники не зможуть одержати свої депозити повністю.

При цьому «Альфа-банк» заявив, що поява такої інформації свідчить про затягування певними особами рішення про ліквідацію проблемного банку.

«Поява такої інформації свідчить про зацікавленість ряду осіб у нагнітанні ажіотажу і затягуванні рішення щодо ліквідації проблемної фінустанови. Замовники даної pr-кампанії для багатьох з вас очевидні», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНацбанк прийняв рішення про ліквідацію банку «Меркурій»

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запропонував Національному банку України передати частину активів і пасивів проблемного банку «Форум» приймаючому банку, а сам банк «Форум» ліквідувати.

7 банків висловили бажання викупити частину активів і пасивів проблемного банку. Цим банкам було запропоновано провести експертну оцінку активів і пасивів банку «Форум» і надати свої пропозиції. Єдиний банк, що зробив це, надав фонду свої пропозиції 4 червня.

Фонд гарантування вкладів увів тимчасову адміністрацію в банк «Форум» строком на 3 місяці з 14 березня на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Yernamio Consulting Ltd, кіпрська дочірня компанія основного акціонера банку «Форум» «Смарт-холдингу», 12 травня переказала на спеціальний рахунок НБУ суму в еквіваленті 50 млн дол. для підтвердження серйозності намірів з оздоровлення банку «Форум».

Банк «Форум» (Київ) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. Основним власником банку є «Смарт-холдинг» Вадима Новінського.