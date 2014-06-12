Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію банку «Меркурій»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації банку «Меркурій» відповідно до прийнятого 10 червня рішення Національного банку України про відкликання банківських ліцензій і ліквідацію банку, повідомила прес-служба Фонду.

Фонд призначив уповноваженою особою з ліквідації банку Віктора Куліша на термін з 12 червня 2014 року до 11 червня 2015 року.

Фонд гарантування вкладів також повідомив, що вкладники ліквідовуваного банку можуть з 19 червня до 30 липня звертатися до установ банку-агента Фонду «Фідобанк».

«Виплати гарантованої суми відшкодування здійснюватимуться відповідно до Загального реєстру вкладників, що мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду», - йдеться в повідомленні.

Відшкодування вкладникам банку «Меркурій», які з якихось причин не звернуться до банку-агента Фонду у вказаний період, здійснюватимуться за результатами розгляду їх індивідуальних письмових звернень до Фонду до дня внесення запису про ліквідацію банку як юридичної особи в Єдиний державний реєстр юридичних осіб.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 14 березня ухвалив рішення про запровадження тимчасової адміністрації в банку «Меркурій» строком на 3 місяці - до 13 червня 2014 року.

Згідно з опублікованою звітністю, банк «Меркурій», станом на 1 березня 2014 року, нагромадив 902 тис. грн збитку.

Банк «Меркурій» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи невеликих фінансових установ. Згідно з інформацією на сайті банку, основними його власниками є Любов Литвиненко і Олександр Олійник через компанії «Газко Захід», «Газко Схід» і «ДБК» (35,5489% акцій банку), а також інші фізичні і юридичні особи, ніхто з яких не є власником істотної частки.