Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію банку «Меркурій»
Фонд призначив уповноваженою особою з ліквідації банку Віктора Куліша на термін з 12 червня 2014 року до 11 червня 2015 року.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації банку «Меркурій» відповідно до прийнятого 10 червня рішення Національного банку України про відкликання банківських ліцензій і ліквідацію банку, повідомила прес-служба Фонду.
Фонд призначив уповноваженою особою з ліквідації банку Віктора Куліша на термін з 12 червня 2014 року до 11 червня 2015 року.
Фонд гарантування вкладів також повідомив, що вкладники ліквідовуваного банку можуть з 19 червня до 30 липня звертатися до установ банку-агента Фонду «Фідобанк».
«Виплати гарантованої суми відшкодування здійснюватимуться відповідно до Загального реєстру вкладників, що мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду», - йдеться в повідомленні.
Відшкодування вкладникам банку «Меркурій», які з якихось причин не звернуться до банку-агента Фонду у вказаний період, здійснюватимуться за результатами розгляду їх індивідуальних письмових звернень до Фонду до дня внесення запису про ліквідацію банку як юридичної особи в Єдиний державний реєстр юридичних осіб.
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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 14 березня ухвалив рішення про запровадження тимчасової адміністрації в банку «Меркурій» строком на 3 місяці - до 13 червня 2014 року.
Згідно з опублікованою звітністю, банк «Меркурій», станом на 1 березня 2014 року, нагромадив 902 тис. грн збитку.
Банк «Меркурій» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи невеликих фінансових установ. Згідно з інформацією на сайті банку, основними його власниками є Любов Литвиненко і Олександр Олійник через компанії «Газко Захід», «Газко Схід» і «ДБК» (35,5489% акцій банку), а також інші фізичні і юридичні особи, ніхто з яких не є власником істотної частки.